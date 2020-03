Trabalho reconhecido: Sarto recebe comenda Medalhão Comando Militar do Nordeste

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT), recebeu nesta quarta-feira (4) o comandante da 10ª Região Militar, general de Divisão Fernando Cunha Mattos, o Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Freire Gomes, e o comandante do 3° Distrito Naval, almirante Alan Guimarães Azevedo.

Eles gradeceram o apoio prestado pelo Parlamento cearense durante a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e entregaram a Sarto a comenda Medalhão Comando Militar do Nordeste.

Durante a visita, Sarto também agradeceu, em nome do Legislativo, a atuação das forças militares durante a crise na segurança do Estado, imposta pelo movimento paredistas de policiais.