Tráfego de veículos no acesso à duplicação do anel viário de Fortaleza é liberado neste sábado

A partir deste sábado (5), o Anel Viário de Fortaleza terá mais uma faixa da duplicação da rodovia duplicada, o que deve otimizar o trânsito nas conexões com as rodovias estaduais CE-010 e CE-040, em Eusébio, na Grande Fortaleza.

O prazo para conclusão total dos 32 km de duplicação e suas ligações com as rodovias BRs 222 (Caucaia) e 116 (Itaitinga) e CEs 010 (Eusébio), 040 (Eusébio), 060 (Maracanaú) e 065 (Maranguape) é em 2021.

A passagem elevada sobre a CE-040, ligando o Anel Viário e a CE-010, e as alças de acesso entre as duas rodovias estaduais entram em operação para facilitar, especialmente, o transporte de cargas. As intervenções são realizadas através de convênio entre a SOP e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).