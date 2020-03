O tráfego na rodovia que liga Potiretama e Alto Santo está normalizado após ações de restauração da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado.

As chuvas que caíram na Região do Vale do Jaguaribe abriram uma cratera e deixaram intransitável um trecho da CE e um veiculo chegou a cair no buraco, gerando apenas danos materiais.