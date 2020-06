Transição tem quase mil atendimentos para tirar dúvidas sobre retomada

Desde o começo do plano de retomada da economia do Governo do Estado, implementado no dia 1º, 969 pedidos de retirada de dúvidas foram atendidos pelo serviço de esclarecimento oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Mas a cada dia, segundo Júlio Cavalcante, secretário executivo de Comércio, Serviços e Inovação, o número vem caindo, indicando que as pessoas tem assimilado o plano.

No primeiro dia, de acordo com dados repassados pela Pasta, 462 ligações foram atendidas e 60 e-mails foram recebidos pela equipe. Mas os números foram caindo nos dias seguintes, chegando ao patamar de 61 ligações atendidas e 9 e-mails respondidos.

O secretário ainda projeta que nesta segunda-feira, deverá haver um novo aumento da procura pelo serviço, já que há a expectativa de que uma nova fase do plano de retomada seja liberado.