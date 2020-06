Trânsito sofre alterações com montagem de passarela sobre VLT na Via Expressa a partir desta quinta-feira

Mais uma etapa da implantação da passarela que está sendo construída sobre a faixa do VLT Parangaba-Mucuripe, na altura da avenida Alberto Sá, no bairro Papicu, começou a ser realizada. Com isso, haverá o bloqueio do trecho da Via Expressa a partir da noite desta a quinta-feira, até a manhã de sexta-feira.

A interdição é necessária para garantir a segurança durante a operação de içamento de vigas da passarela. No local, haverá movimentação de guindastes e das peças de concreto, que medem entre 10 e 17 metros e pesam entre 17 e 35 toneladas. A construção do equipamento faz parte do projeto do VLT Parangaba-Mucuripe, que conta com outras sete passarelas distribuídas no trecho.

O serviço também será realizado durante o final de semana, mas sem a necessidade de bloqueio da avenida. Após essa etapa de montagem, será instalado o guarda-corpo da passarela. O equipamento contará ainda com um elevador, para atender à Lei de Acessibilidade, visto que não há espaço suficiente para a instalação de rampas. A previsão é que a passarela seja liberada para a população em julho.