TRE-CE: treinamento de mesários será por ensino a distância

Por conta da pandemia de coronavírus, os mesários receberão orientação a distância para atuar nas Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral estará disponibilizando a plataforma de ensino a distância e o aplicativo a partir desta terça-feira(01). As aulas no formata EaD devem ocorrer entre o dia primeiro a 11 deste mês

Para utilizar o aplicativo disponibilizado pelo TSE nas plataformas Androide e IOS, o mesário deve inserir uma chave de acesso ao curso, informada na carta de convocação.

Vale lembrar que não serão concedidas folgas extras ao mesário que realizar o treinamento nas duas plataformas. O direito a dois dias de folgas pela capacitação será aplicado, independente se o treinamento foi feito por EaD, via app ou por ambos.

Os cartórios eleitorais já iniciaram a fase de convocação dos mesários desde o dia 18 de agosto. O procedimento é realizado na forma eletrônica por meio do envio de e-mail ou de mensagem no aplicativo Whatsapp para os contatos informados pelos eleitores no formulário online disponibilizado no site do TRE-CE. Os editais de nomeação estão previstos para serem publicados até 16 de setembro.