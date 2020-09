Trecho da BR-020 segue bloqueado por pá eólica que esmagou carro e matou duas pessoas

O trecho da BR-020, no quilômetro 47, em Parambu, continua bloqueado nesta terça-feira (1º) por uma pá usada em aerogerador, dois dias após o acidente entre uma carreta e um carro de passeio, que matou duas pessoas. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não deu previsão sobre a retirada do objeto e liberação da via. Inicialmente, a corporação havia previsto que a desobstrução fosse concluída na segunda-feira (31).

Acidente

O caminhão que transportava o equipamento colidiu frontalmente com um carro na localidade de Pau Preto, em uma ponte sobre o Rio Puiú, no último domingo. Os dois ocupantes do carro morreram após o veículo ser esmagado pela pá eólica. Uma das vítimas é o sócio do restaurante de Fortaleza Floresta Bar, Alexandre Barbosa Soares, de 44 anos. O pai de Alexandre, Omar Falcão Soares, de 76 anos, estava com ele no carro e também morreu.

No acidente, a carreta chegou a sair da pista e a pá eólica ficou atravessada na rodovia. A PRF indica que os condutores evitem o trecho até que a carga seja removida da pista.