Trecho da CE-475 passará por obras de pavimentação e licitação abre nesta terça-feira

A Comissão Central de Concorrência (CCC) da Procuradoria Geral do Estado (PGE) efetuará, nesta terça-feira (4), o recebimento das propostas das empresas participantes da licitação referente à pavimentação da rodovia CE-475, no trecho que vai de Piquet Carneiro ao distrito de Ibicuâ. A iniciativa será executada através da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Serão aproximadamente 16 km pavimentados. A execução dos projetos de engenharia rodoviária inclui serviços preliminares, movimento de terra, drenagem, pavimentação, pontes e bueiros, sinalização (horizontal e vertical), além de proteção ambiental.

O edital prevê 360 dias corridos de prazo para execução dos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço, após publicação do contrato no Diário Oficial do Estado. A obra, com recursos do Tesouro do Estado, faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas.

A pavimentação do trecho dá continuidade aos serviços de melhoria da malha viária que vêm sendo realizados pelo Governo do Ceará, com o objetivo de proporcionar mais segurança a quem trafega pelas rodovias cearenses.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará