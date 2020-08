Tribunal de Justiça recebe pedido para suspender ação contra deputado André Fernandes

Deve acontecer nesta quinta-feira a votação da ação disciplinar contra o deputado estadual André Fernandes, do Republicanos.

A ação é referente a acusações sem provas feitas pelo deputado ao colega Nezinho Farias, do PDT.

André Fernandes declarou que o pedetista teria ligações como o crime organizado.

Mas, a ação disciplinar, aberta há um ano pelo Conselho de Ética, pode não ser votada amanhã.

Isso porque o deputado André Fernandes solicitou a suspensão da votação na Assembleia.

O pedido estava com a juíza Ana Cleyde Viana de Souza que o repassou para o Tribunal de Justiça, pois ela alegou incompetência do juízo para avaliar a solicitação do deputado.

Caso a votação da ação disciplinar ocorra, o deputado André Fernandes terá seu mandato temporariamente cassado por 30 dias.