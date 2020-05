Trimestre entre fevereiro e abril termina com chuvas acima da média no Ceará

As chuvas no Ceará do período entre fevereiro e abril de 2020 ficaram acima da média, de acordo com balanço divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta segunda-feira (4). O resultado vai em acordo com a maior probabilidade indicada pela instituição em janeiro deste ano, que era de 45% de chances de precipitações acima da normal climatológica.

No trimestre, o acumulado foi de 652,6 milímetros, enquanto a média é de 510,1 mm, ou seja, 28% acima da normal climatológica. Considerando a distribuição de precipitações por macrorregiões, Cariri, no sul do estado, teve o saldo mais positivo: 41,2% acima da média.

“É o melhor trimestre desde 2009. Já considerando os dados desde 2000, é o 3º trimestre mais chuvoso do Ceará, ficando atrás somente dos anos de 2009 e 2008”, afirma Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme.

Considerando ainda os três primeiros meses da Quadra Chuvosa, Moraújo, localizado na macrorregião do Litoral Norte, foi o mais chuvoso entre os 184 municípios do Ceará. Lá, o acumulado foi de 1.694 mm, o que representa um desvio positivo de 122,1%.

“Houve mais de 10 municípios com acumulados acima dos 1.000 mm. A maior parte destes está localizado próximo à faixa litorânea, como Moraújo, inclusive. Mas é bom observar que, mesmo dentro das regiões onde tiveram mais chuvas, houve municípios com poucas precipitações, com alguns nem mesmo alcançando as médias e ainda sofreram com veranicos. Essa irregularidade espacial e temporal é uma característica do clima semiárido”, diz Sakamoto.

Depois de Moraújo, as cidades com maiores acumulados foram Eusébio, Fortaleza e Pindoretama.