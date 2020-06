Troca de comando: Alexandre Borges assume, nesta terça, Presidência do BNB

O Banco do Nordeste tem novo presidente: o Conselho de Administração do BNB elegeu ste elegeu, nesta segunda-feira, Alexandre Borges Cabral como presidente da instituição. Profissional com 34 anos de experiência na área financeira e funcionário de carreira do BNB, Cabral foi também presidente da Casa da Moeda do Brasil (2016-2019) e coordenador da área de Atração de Investimentos do Governo do Estado do Ceará (2004-2007). A posse ocorre na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, nesta terça-feira, 2.

No Banco, Alexandre já atuou como chefe do Departamento de Desenvolvimento Industrial e da Divisão de Avaliação do Departamento Industrial. Foi gerente de negócios, superintendente de Negócios Corporativos, assessor executivo da Presidência e gerente de agência. Possui ampla vivência em negociação de empréstimos junto a bancos nacionais, internacionais e multilaterais. Recentemente, atuava como executivo no Escritório de Promoção e Atração de Investimentos e Relacionamento Institucional do Banco do Nordeste no Rio de Janeiro.

Alexandre Cabral é administrador, formado pela Universidade Estadual do Ceará (1984), com MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (1995), curso de Avaliação Financeira e Econômica de Projetos Industriais, pela Universidad de Los Andes, na Colômbia (1989) e especialização nas áreas de Crédito Rural, Crédito Industrial e Crédito à Infraestrutura, pelo Banco do Nordeste (1987).



Tomou posse nesta segunda-feira, 1º, o novo diretor de Administração do Banco do Nordeste, o também funcionário Haroldo Maia Júnior. Advogado, pós-graduado em Direito e Processo Administrativo, Haroldo ingressou no Banco do Nordeste em 2005. Atuou como assistente jurídico na área de Contencioso e Consultoria Jurídica. Foi também gerente executivo da Célula de Licitações e de Contratos na Área de Logística e gerente do Ambiente de Controles Internos. Desde 2015, atuava como superintendente de Auditoria.

(*) As informações são da Assessoria de Imprensa do BNB