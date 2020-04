TSE abre corrida contra o tempo para regularizar título de eleitores; No CE, são mais de 400 mil em situação irregular

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entrou, nesta terça-feira, na mais decisiva corrida contra o tempo para estimular 2,5 milhões de eleitores – 400 mil somente no Ceará, a regularizarem o título e ficarem aptos a votar, no dia 4 de outubro, nas eleições para prefeito e vereador.

A corrida contra o tempo tem uma justificativa real: o prazo para regularização do título fica encerrado no próximo dia 6 de maio, quando, pelo calendário do TSE, é fechado o cadastro eleitoral.

O TSE recorre, a partir desta quarta-feira, a campanhas pelo rádio, pela televisão e pela Internet para incentivar os eleitores a atualizarem, por meio digital, o cadastro. A atualização os permite votar nas eleições de 2020.

Com a pandemia do coronavírus, o atendimento presencial da Justiça Eleitoral foi suspenso, impedindo, assim, a atualização do cadastro biométrico. Somente em Fortaleza, pelo menos, 370.000 eleitores deixaram de fazer a biometria. O TSE decidiu, porém, cancelar a exigência da biometria, mas, para votar nas eleições deste ano, o eleitor precisa atualizar os dados pessoais.

CAMPANHAS

A Assessoria de Comunicação do TSE, responsável pelo conteúdo da campanha a ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão e, também, pelas redes sociais, ainda desenvolveu uma nova página no Portal da Justiça Eleitoral com orientações sobre os procedimentos de atendimento remoto para solicitação dos serviços de alistamento (primeira via do título), mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e revisão para a regularização de inscrição cancelada.

De acordo com o TSE, além do passo a passo e da indicação dos documentos necessários, o espaço também contém link direcionando para as páginas de atendimento de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais (TREs) para efetuar o requerimento de alistamento eleitoral. O TSE também firmou parceria com o Facebook para que a rede social disponibilize, na abertura da timeline, um megafone, recurso que informará como está sendo feito o atendimento da Justiça Eleitoral neste período de isolamento social.

Segundo a chefe do Núcleo de Campanhas, Redes Sociais e Gestão Web da Ascom do TSE, Neri Accioly, a ação no Facebook convocará os usuários de todo o Brasil para essa nova página sobre o atendimento remoto. “A ideia é informar, ao máximo de pessoas, que a Justiça Eleitoral não parou por causa da Covid-19 e que continua atendendo remotamente, com foco na realização das eleições em outubro deste ano”, observa.



(*) Com informações da Assessoria de Imprensa do TSE