TSE divulga perfil do eleitorado brasileiro: no Ceará, mais de 6 milhões estão aptos a votar em 2020

As eleições municipais deste ano se aproximam e, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 6 milhões de cearenses estão aptos a votar em 2020. Os dados com o perfil do eleitorado brasileiro para as eleições municipais, que desta vez ocorrem em 15 de novembro, em razão da pandemia de Covid-19, foram divulgados nessa quarta-feira pelo TSE.

Neste ano, mais de 147 milhões de eleitores brasileiros poderão votar nas eleições municipais, um aumento de 2,66% em relação às eleições de 2016, quando eram mais de 144 milhões. O número não considera eleitores de Fernando de Noronha, do Distrito Federal e brasileiros no exterior, que não votam nesta eleição.

As eleições deste ano vão definir os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios espalhados pelo país. Outro dado diz respeito ao gênero dos eleitores, a maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,49% do total. Os homens somam pouco mais de 47% do total.

