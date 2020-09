TSE divulga Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais 2020

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira(08), através de pronunciamento do presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, o Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais 2020.

Para o pleito deste ano, o horário de votação será das 07h00 às 17h00, ou seja, o eleitor poderá se dirigir à urna uma hora mais cedo. Idosos(acima dos 60 anos) terão prioridade até às 10h00.

Não haverá votação por biometria, tanto para diminuir a possibilidade de contágio por contato de objetos, quanto para evitar a demora no processo, evitando aglomerações. Por isso, o TSE recomenda ainda que cada eleitor leve uma caneta para uso próprio.

No chão, dentro e fora das sessões eleitorais, haverá marcações indicando o distanciamento social. Também estará disponível álcool em gel para uso do eleitor, antes e depois do voto. Cartazes estarão espalhados pelas unidades, explicando o procedimento para a realização do voto.

Não será realizada a medição de temperatura dos eleitores, também para evitar demora no processo do voto. O Tribunal Superior Eleitoral orienta ainda que quem teve febre, ou testou positivo para coronavírus em menos de 14 dias, não compareça à votação.

Os mesários receberão 3 máscaras descartáveis, além de um protetor facial, o chamado face shield, além de álcool em gel para uso individual.

Os procedimentos foram definidos após reunião com especialistas da Fundação Fiocruz, e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, e valerão para 1° e 2° turno.