Uece é uma das melhores estaduais do país, aponta ranking internacional

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) mais uma vez é classificada entre as melhores estaduais do Brasil pelo THE World University Rankings, produzido pela revista Times Higher Education (THE), responsável por alguns dos mais respeitados rankings do mundo. A universidade cearense se destaca especialmente como a melhor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, ao lado da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia.

Apenas 11 instituições estaduais brasileiras são listadas no ranking de 2021, estando a Uece entre elas.

Um dos pontos de destaque no novo ranking é o crescimento da Uece no indicador Perspectiva Internacional, que verifica a capacidade de uma universidade atrair estudantes e professores de todo o mundo e o número de publicações da instituição com autores internacionais.