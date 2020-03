Uece faz atendimento gratuito para declaração de Imposto de Renda

O período para declarar Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) já começou e, para ajudar os cearenses, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) oferece um núcleo especializado que atende qualquer pessoa de forma gratuita.

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Uece conta com estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis para atendimento ao público, treinados pela Receita Federal e, aqui no Ceará, pela Secretaria da Fazenda do Estado e Secretaria de Finanças do Município, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade. O atendimento acontece no campus Itaperi, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

Além das orientações para declaração de IRPF, o NAF trabalha com os mais diversos assuntos relativos à área contábil, durante todo o ano, sempre sem custo algum para os interessados.