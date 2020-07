Uece novamente entre as melhores universidades da América Latina

A revista britânica Times Higher Education (THE) divulgou nessa terça-feira (7) a mais nova edição do Latin America University Rankings, onde, pela terceira vez, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) é apontada como uma das melhores universidades da América Latina e do Caribe.

No ranking de 2020, o Brasil aparece com 61 instituições, dentre as quais apenas 12 são estaduais. A Uece é uma das três únicas representantes do Nordeste. Ao todo, foram listadas 166 universidades de 13 países.

Considerando que as universidades são julgadas pela THE em suas principais missões – ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional -, o procurador Educacional da Uece, professor Jerffeson Souza destaca que a “posição alcançada pela Uece demonstra a qualidade do ensino e da pesquisa desenvolvida em nossa instituição, além da nossa forte relação com a comunidade externa”.

O Times Higher Education Latin America University baseia-se em 13 indicadores rigorosos de desempenho utilizados também no THE World University Rankings, mas os pesos são diferentes para refletir as características das universidades da América Latina.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará