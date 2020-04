Último fim de semana de abril deve ser de mais chuvas, principalmente no centro-norte

O último fim de semana do mês de abril deve ser de chuvas em todas as macrorregiões, conforme análise do cenário atual e ainda de resultados de modelos numéricos realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na manhã desta sexta-feira (24).

Como já vem sendo comentado nos últimos dias, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém-se próximo da costa do Ceará, colaborando para precipitações em todas as áreas do estado, inclusive com acumulados expressivos.

No intervalo entre as 7h desta quinta (23) e as 7h de hoje, dados preliminares já indicam registros em, pelo menos, 146 municípios, com Aquiraz e Acaraú totalizando precipitações de 170 e 125 mm, respectivamente.

“A ZCIT continua colaborando para boas chuvas no Ceará. Os 170 milímetros em Aquiraz foi, inclusive, o maior registrado no município neste ano”, comenta Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme.

Ao longo desta sexta, eventos de chuva são esperados em maior parte do estado, exceto no Sertão Central e Inhamuns, que deverá apresentar precipitações isoladas. Isso, porém, não descarta acumulados pontuais expressivos nesta macrorregião.

“As condições seguem favoráveis, pois a ZCIT deve continuar próximo ao norte do Nordeste, contribuindo para formação de áreas de instabilidade. Assim, até o domingo, a faixa litorânea deverá chuvas intensas, por exemplo. Já no interior, elas deverão variar, predominantemente, entre fraca e moderada”, reforça Sakamoto.

As principais chuvas dos próximos dias deverão se concentrar entre sexta e sábado, reduzindo, em área de abrangência no próximo domingo. Para amanhã, a mudança é apenas para o Cariri, que deve ter cenário para chuvas isoladas.

Por fim, no domingo, a expectativa da Funceme, neste momento, é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais regiões, as áreas com possíveis registros serão mais reduzidos.