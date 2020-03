Um terço dos brasileiros acha que País está preparado para combater coronavírus, aponta pesquisa

Um terço da população brasileira acredita que o País está preparado para combater o coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, obtida com exclusividade pelo jornal O Estado, e divulgada nessa sexta-feira (20). Foram ouvidas 2.305 pessoas, por telefone, de todas as capitais do Brasil, além do Distrito Federal.

De acordo com Renato Meirelles, presidente da Locomotiva, empresa de pesquisa especializada na classe C, apenas 3 de cada 10 brasileiro acreditam que o país esteja preparado para a pandemia. A visão mais pessimista sobre o combate da pandemia está na população mais jovem, de 18 a 29 anos. Nesta faixa, 86% não acreditam que o sistema público de saúde consiga conter o avanço da doença. Já entre as pessoas acima de 60 anos, a crença é maior: 37% estão otimistas e 63% não.

A pesquisa mostra que 86% da população está muito preocupada com a epidemia. Outros 11% estão um pouco preocupados e apenas 3% não. A maior tensão com a doença se expressa em todas as faixas etárias de todas as cinco regiões do País. Foram ouvidas pessoas de 18 a 29 anos; de 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos e 60 para cima.