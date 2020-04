Ministério da Saúde projeta pico do coronavírus entre duas e nove semanas

Enquanto cresce a pressão dos setores produtivos para a reabertura gradual das atividades, as projeções do Ministério da Saúde apontam que o pico do coronavírus acontecerá entre duas e 9 semanas. Com cenário, os governantes deverão manter o isolamento social ou autorizar a abertura de alguns serviços e setores econômicos

Há uma preocupação muito grande que, com mais meses de atividades suspensas no comercial, indústria e serviços, as demissões irão explodir.

Uma pesquisa divulgada nessa segunda aponta que um terço da população baixa renda está desempregada.

Além disso, outra preocupação que tem a mesma dimensão é quanto ao temor de colapso no sistema de saúde com o fim do isolamento social e a transmissão em maior escala da Covid-19.