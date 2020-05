Unidades de higiene pessoal para pessoas em situação de rua são oferecidas em Fortaleza

Dois galpões de higiene pessoal para pessoas em situação de rua realizarem procedimentos de higiene, fundamentais durante a pandemia do novo coronavírus foram instaladas em Fortaleza. As unidades, chamadas de Higiene Cidadã, funcionam de domingo a domingo, das 9h às 19h.



Uma das unidades está localizada na Av. Almirante Barroso, na Praia de Iracema, e contém 20 banheiros com chuveiro e espaço dedicado à higiene pessoal. Já o outro galpão, instalado na Av. Dom Manuel, no Centro, oferece 12 banheiros, pias externas e bebedouros. Além da higienização, os usuários têm acesso a alimentação e água.



Cada unidade realiza uma média de 100 atendimentos por dia e todas pessoas atendidas são orientadas a procurar o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), para serviço e encaminhamento socioassistencial.

Serviço:

Unidades de Higiene Cidadã

– Av. Almirante Barroso, 531 – Praia de Iracema

– Av. Dom Manuel, 1250 – Centro

Horário de funcionamento: domingo a domingo, das 9h às 19h