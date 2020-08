Unidades Socioeducativas recebem scanners corporais para humanizar revista e reforçar segurança

Os Centros Socioeducativos do Estado do Ceará começaram a receber, nesta semana, scanners corporais adquiridos pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). A iniciativa faz parte de ações de Segurança Preventiva implementadas pela Seas, que tem a finalidade de humanizar as revistas entre colaboradores e as visitas familiares dos internos.

O uso da tecnologia proporciona um procedimento mais preciso e de mais segurança quanto a entrada de objetos ilícitos, sem invasão de privacidade. Neste primeiro momento, as testagens desses equipamentos iniciaram no Centro Socioeducativo Aloísio Lorscheider, no qual foi verificado de perto todas as funcionalidades do scanner.

O equipamento é composto por: equipamentos eletrônicos, sistema de detecção por raio-x com esteira, detector de metais, Scanner de corpo todo e um outro para a região do tórax/abdome. Todo o procedimento leva em torno de 12 segundos para ocorrer.

*Com informações do Governo do Estado