Universidade Federal do Ceará antecipa colação de grau de estudantes de medicina e fisioterapia

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai antecipar a colação de grau de alunos dos cursos de Medicina e Fisioterapia para a data prevista de 7 de maio. A decisão tem base na Medida Provisória (MP) nº 934/2020, do Governo Federal, que autoriza estudantes dos cursos de saúde a colarem grau antecipadamente após cumprirem pelo menos 75% da carga horária do internato ou estágio.

Os estudantes de Medicina e Fisioterapia, de acordo com nota da UFC, já cumpriram, respectivamente, 94% e 80% da carga horária. Com a autorização, os recém-formados poderão reforçar equipes de saúde durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O Ceará é o terceiro com mais casos confirmados de Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. São 3.484 casos confirmados e 206 óbitos no Estado, segundo dados atualizados às 17h do dia 20 de abril pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).