UPA no Vila Velha recebe anexo com 20 leitos adicionais

prefeito Roberto Cláudio anunciou a entrega de anexo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Velha, adicionando 20 leitos ao equipamento. A ação integra projeto para ampliar em mais 140 leitos nas Upas da Capital.



Ainda serão entregues mais 20 leitos no Instituto José Frota (IJF) e 20 na UPA do Bom Jardim. Já na segunda-feira, 13, RC afirmou que serão entregues 80 leitos, sendo 40 na UPA do São Cristóvão e 40 na UPA do Itaperi.



Segundo o gestor, a Prefeitura está correndo para entregar o primeiro galpão da estrutura do hospital no estádio Presidente Vargas antes do prazo, no dia 20 de abril. Serão 51 leitos de UTI na primeira entrega.



Roberto Cláudio também divulgou na sexta-feira, 10, a chegada de novos monitores de leitos do IJF 2. “Sabemos que ainda temos muito pela frente, mas seguimos juntos para superar esse desafio da saúde, trabalhando por um atendimento cada vez melhor para a nossa gente de Fortaleza”, comemorou em publicação no Instagram.