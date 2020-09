Uso de máscaras: equipes realizaram 27 mil abordagens e 147 pessoas foram multadas

Os órgãos de fiscalização municipais e estaduais fiscalizam e orientam a população sobre a importância do uso de máscaras de proteção nesse período de pandemia. O item é obrigatório em ambientes públicos e privados no Estado após lei aprovada na Assembleia Legislativa. Desde o dia 20 de agosto até 7 de setembro, já foram realizadas cerca de 27 mil abordagens a pessoas que estavam sem máscara ou o utilizando de forma inadequada. Desses, 147 recusaram a usar da maneira correta e acabaram sendo multados, de acordo com o que estabelece a legislação vigente. Quatro estabelecimentos foram ainda autuados por permitirem o acesso de pessoas sem máscara nos ambientes.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Agência de Fiscalização de Fortaleza, realizou 61 ações de fiscalização a espaços públicos e estabelecimentos comerciais, em atendimento a denúncias de poluição sonora, descumprimento de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e ocupação irregular de logradouros públicos, entre os dias 4 e 6 de setembro. As ações foram realizadas em conjunto com a Guarda Municipal de Fortaleza, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania e a Polícia Militar.

É importante lembrar que só não será multado o cidadão que retirar a máscara provisoriamente enquanto estiver consumindo produtos alimentícios nas dependências de restaurantes, bares ou estabelecimentos similares. O mesmo vale para motoristas de veículos automotores que estiverem sozinhos no interior do transporte.