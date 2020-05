Vacinação contra a gripe em modelo drive thru inicia nesta quinta (28)

A Prefeitura de Caucaia realiza vacinação contra a gripe em modelo drive thru nesta quinta-feira (28) entre 9h e 16h no subsolo do Shopping Iandê, localizado no Centro da cidade. A ação também acontece na sexta-feira (29) e sábado (30) nos mesmos horários.

Os públicos alvos são gestantes, puérperas, professores, crianças com idades a partir de seis meses e menores de seis anos, e pessoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidade.

“Ressaltamos que é muito importante os pais ou responsáveis apresentarem o cartão de vacinação das crianças para que seja atualizado”, diz a coordenadora da Atenção Primária do Município de Caucaia, Vilalba Carlos.

A vacinação em modelo drive thru na Praça da Matriz, no Centro, onde 1 mil idosos foram imunizados em apenas um dia. “Serão três dias durante manhã e tarde onde o público alvo pode ir se imunizar. Esta é uma ótima oportunidade”, comenta Vilalba.

Até o momento, 37.593 doses de vacinas foram aplicadas no município, somando a primeira e a segunda fase da campanha. A cobertura vacinal em idosos chegou a 104, 78%, ultrapassando a meta do Ministério da Saúde de 90,88%.

SERVIÇO

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM MODELO DRIVE THRU

Quando: quinta-feira (28), sexta (29) e sábado (30), de 9h às 16h.

Onde: Subsolo do Shopping Iandê. Av. Edson da Mota Correia, 620. Centro de Caucaia.

Públicos alvo: gestantes, puérperas, professores, crianças com idades a partir de seis meses e menores de seis anos, e pessoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidade.