Vacinação contra Febre Aftosa se inicia dia 1º de junho

No próximo dia 1º de junho o Governo do Estado do Ceará, através da Agência de Defesa Agropecuária do Ceara (Adagri), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), inicia mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa. A previsão é que até o dia 30 de junho, data que se encerra a campanha, sejam vacinados cerca de 2,6 milhões de bovinos e 1,4 mil de bubalinos no Ceará.

A presidente da Adagri, Vilma Freire, reforça que a declaração de vacinação deve ser feita prioritariamente da própria casa do criador, sem a necessidade de ir ao escritório da Adagri ou Ematerce para respeitar o isolamento social.

“Todas as informações estão disponíveis no Portal do Produtor, no site da agência www.adagri.ce.gov.br. Em casos excepcionais, os escritórios da Agência estão funcionando em regime de plantão”, acrescentou a presidente.

O objetivo da campanha 2020 é ampliar o índice de vacinação de 90,8% atingido na segunda etapa da campanha em novembro de 2019. O diretor de sanidade animal da Adagri, Amorim Sobreira, explica que desde 2014 o Ceará é considerado livre da febre aftosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal.

“Nossa meta é atingir o status de livre da febre aftosa sem vacinação na primeira etapa da campanha de 2021. Porém resultado dependerá da participação e conscientização dos criadores, informando e atualizando regularmente o rebanho duas vezes por ano junto aos órgãos responsáveis”, disse o diretor.

Para o presidente da Ematerce, Antônio Amorim, o trabalho da Adagri é muito importante para o estado permanecer na zona livre da febre aftosa e atingir o status de livre da doença sem vacinação.

“Os escritórios da Ematerce e nossa estrutura estão juntos, mais uma vez, para alcançarmos essa meta para a economia do nosso Ceará”, disse Amorim.

De acordo com o coordenador do Programa de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa da Adagri, Joaquim Barros, sete municípios atingiram a meta de 100% de propriedades rurais imunizadas em 2019; Palmácia, Jijoca de Jericoacoara, Morrinhos, Catarina, Piquet Carneiro, Itaiçaba e Itaitinga.

Atualização Cadastral

No Portal do Produtor também é possível fazer a atualização do cadastro de todos os animais existentes da propriedades, como ovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, cavalos, burros, jumentos, aves, abelhas e animais aquáticos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará