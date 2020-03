Vacinação em postos de saúde é retomada em Fortaleza nesta segunda-feira

A Prefeitura de Fortaleza retoma, a partir desta segunda-feira (‪30/03‬), a campanha de vacinação contra a gripe (H1N1, H3N2; Influenza b) nos postos de saúde e escolas municipais indicadas para o público-alvo desta etapa – população a partir de 60 anos de idade e os profissionais de saúde.

O horário de atendimento será feito nas unidades escolares indicadas (confira lista abaixo), no horário ‪de 8 às 17h‬oras, e nos postos de saúde, ‪de 7h30‬ ‪às 18h30‬. A lista das escolas municipais indicadas e postos de saúde está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza, no endereço: www.fortaleza.ce.gov.br.

Vacina em domicílio



O atendimento aos idosos com mais de 80 anos ou com idade entre 60 a 79 anos que estejam acamados, as equipes da SMS estão aplicando a vacina em domicílio. Para esse tipo de atendimento, o cidadão conta com duas ferramentas para solicitação: o endereço eletrônico vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br e o número de Whatsapp (85) 9.9989-4799.

A secretária da Saúde, Joana Maciel, estimula a população a procurar preferencialmente as escolas municipais para realizar a vacinação para evitar aglomerações, reforçando os cuidados que devem ser tomados neste período, devido à possibilidade de contaminação da COVID-19.

Neste fim de semana, os idosos podem contar com o Drive Vacina, regime de drive thru em que a imunização é realizada sem que o idoso precise sair do veículo, que foi disponibilizado nos estacionamentos dos shoppings Riomar Papicu, Riomar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e Iguatemi.