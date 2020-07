Vale à pena contribuir para o INSS depois dos 40 anos? A resposta, com mais orientação, está no ‘’Alerta Geral’’

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, que entra no ar, neste sábado (18), a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, recebeu, ao longo da semana, dezenas de mensagens com dúvidas na área da previdência social. Um dos assuntos a serem abordados é sobre a idade para quem deseja contribuir e, com isso, receber os benefícios previdenciários.

Ouvintes e internautas perguntam, também, se, mesmo aposentados, devem manter as contribuições para o INSS. Uma das mensagens é do ouvinte/internauta Raimundo Correia, de Juazeiro do Norte, que é aposentado e pede orientações se é válido manter o recolhimento mensal para o Instituto Nacional do Seguro Social. O conselho a ser dado ao Raimundo, que receberá, também, respostas sobre as vantagens de se manter vinculado à Previdência Social, são úteis para milhares de brasileiros que encontram nessa mesma situação.

O Jornal Alerta Geral, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e participação do professor e especialista em direito previdenciário Tiago Albuquerque, tem respostas para dúvidas sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, BPC, aposentadorias rural e urbana e salário maternidade.

