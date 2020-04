Vale alimentação para estudantes e ampliação da isenção na conta de água são aprovados pela AL

A Assembleia Legislativa aprovou nesta sexta-feira (17), durante sessão remota que contou com a participação de 36 deputados, o projeto de lei que distribuirá um cartão vale alimentação de R$ 80 para mais de 423 mil alunos da Rede Estadual de Ensino. A ação, anunciada no último dia 9 pelo governador Camilo Santana, é mais um benefício do Governo do Ceará para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus aos cearenses.

Como as escolas estão fechadas, podemos, assim, garantir o alimento para esses alunos durante o período de 30 dias que as aulas estão suspensas. Serão mais de 423 mil estudantes do ensino médio beneficiados com a medida. Esse é um momento que precisamos estar todos unidos para ajudar os que mais precisam, disse o governador.

Água

Outro projeto aprovado pelos deputados estaduais diz respeito à ampliação da isenção da conta de água e esgoto para mais 123 mil famílias de baixa renda do Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), da área rural do estado.

São agricultores residentes nos 34 municípios que são atendidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A inclusão foi anunciada pelo governador aos deputados durante a reunião virtual da última quarta-feira (15), quando 37 parlamentares participaram do encontro. Elas se somam às 338 mil famílias com consumo até 10 metros cúbicos que já estavam isentas do pagamento da conta de água.

Essas medidas se juntam à gratuidade na conta de energia para 534 mil famílias de baixa renda; distribuição de 200 mil botijões de gás para famílias carentes; e antecipação (duas vezes) do pagamento do Cartão Mais Infância para quase 50 mil mães cearenses. Nesse conjunto de ações anunciadas pelo Governo do Estado, estima-se que 2,5 milhões de cearenses de famílias mais vulneráveis serão beneficiados em todas as regiões do estado.