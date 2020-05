Vale-gás de cozinha: Estado distribui mais de 80 mil cupons às prefeituras nesta semana

O segundo lote do vale-gás de cozinha já está sendo distribuindo às prefeituras pelo Governo do Ceará. As sedes municipais serão responsáveis por repassar o benefício aos habitantes selecionados. Nesta etapa, serão entregues 81.981 vales. Ao todo, o Governo deverá distribuir 245 mil vales à população cearense.

A distribuição dos cupons pelas prefeituras acontecerá a partir de termo de compromisso previamente assinado com o Governo do Estado. Cada vale-gás dá direito a uma recarga de um botijão de 13 quilos, ou seja, o beneficiário precisa possuir o botijão.

Terão direito os beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará, do Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34) e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação.