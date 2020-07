Vale Gás Social: 33 mil famílias são beneficiadas em Fortaleza

Mais 11.239 famílias em situação de vulnerabilidade começaram a receber nesta semana, o terceiro lote do Vale Gás Social, totalizando 33.715 núcleos familiares beneficiados na Capital. Em todo o Estado, o Governo do Ceará contemplou 245.966 famílias em situação de vulnerabilidade social. Esta é mais uma ação estadual para minimizar os impactos sociais decorrentes do coronavírus. O benefício é executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS), os beneficiados são contactados por telefone para o agendamento do tíquete. Para então se dirigir ao Cras mais próximo de sua residência. Para receber o Vale Gás, o beneficiário deve levar documento de identificação e comprovante de residência.

Com o tíquete em mãos, há três formas de receber a recarga do botijão de 13 kg: Levando um botijão vazio direto na revenda da Nacional Gás, mais próxima; contatando a distribuidora da Nacional Gás da sua região; ou pelo canal de atendimento da empresa, no telefone 0800-7021200.