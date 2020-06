Vale-Gás Social: quase 50 mil famílias validaram seus tíquetes

Cerca de 50 mil famílias cearenses já validaram seus tíquetes e fizeram a recarga de seus botijões. À frente da execução do benefício do Governo do Ceará, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) finalizou a entrega dos tíquetes aos municípios cearenses ainda no mês de maio e agora acompanha a distribuição que tem sido feita pelas as prefeituras nos 184 municípios cearenses. O Vale-Gás Social é um auxílio concedido pelo Governo do Ceará para 245.966 famílias em situação de vulnerabilidade social no enfrentamento ao coronavírus.

“No dia seguinte à entrega aos municípios, nós já tínhamos registro de distribuição do vale nas cidades. As administrações municipais têm sido grandes parceiras e fundamentais a fazer chegar esse auxílio a quem tanto precisa”, destaca a titular da SPS, Socorro França. Municípios como Hidrolândia, Catunda, Umari, Icó, Quixelô, Milhã, Ibicuitinga, Choró, Senador Pompeu, Banabuiú, Independência, Granja, Pereiro e Pacujá já iniciaram a distribuição do segundo lote.

A secretária destaca ainda o trabalho da equipe técnica: “Criamos um canal de diálogo com todos os gestores e técnicos atuantes na política de assistência social para que tudo pudesse funcionar com segurança e agilidade. Contamos com uma equipe atenta e ágil que segue orientando e dando suporte às prefeituras até finalizarem as entregas dos tíquetes a todas as famílias beneficiária do Vale-Gás”.

Com o vale em mãos, a família deve efetuar a recarga do botijão de gás. Para isso, basta procurar diretamente revenda mais próxima da Nacional Gás, ligar para alguma distribuidora ou acessar os canais de comunicação da empresa como o 0800-702 1200. O beneficiário deve estar com o tíquete preenchido e com um botijão vazio para efetuar a recarga.