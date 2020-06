Validade das carteiras estudantis de 2019 é prorrogada até 31 de julho

O prazo de validade das carteiras de estudantes de 2019 foi prorrogado até o dia 31 de julho de 2020, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A decisão foi tomada em virtude do adiamento das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino.

O órgão optou por viabilizar a entrega das novas carteiras estudantis, de maneira mais segura, nas instituições de ensino e, por isso, a prorrogação da validade das atuais carteiras. Com isso, os estudantes que possuem o documento podem continuar usando o transporte púbico normalmente.

Com a vigência das medidas de isolamento social de combate ao coronavírus e para não gerar aglomeração, o atendimento da Etufor está sendo realizado de forma virtual. Para isso, foi disponibilizada, em maio, uma plataforma on-line. Os estudantes devem aguardar a validação dos documentos por e-mail e a confirmação da matrícula. Em seguida, todos serão informados sobre a entrega da carteira nas suas respectivas instituições de ensino.

Em 2020, foram realizadas 234.860 solicitações de carteiras de estudantes, entre alunos da rede pública e particular. Os alunos que ainda não solicitaram a documento de 2020 podem fazer pelo site https://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br.

Os estudantes da rede particular que já realizaram a solicitação on-line devem pedir à sua instituição de ensino que faça a confirmação de matrícula após o pagamento do boleto. Somente após a confirmação das matrículas, as carteiras de estudantes serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição segura dos documentos.