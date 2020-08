Vapt Vupt e Casa do Cidadão iniciam retomada dos atendimentos nesta segunda-feira

Com o retorno gradual e seguro das atividades, obedecendo ao plano de retomada responsável do Governo do Ceará, os atendimentos presenciais na Casa do Cidadão de Fortaleza e nos Vapt Vupt de Fortaleza e Sobral, serão retomados a partir desta segunda-feira (24). A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos elaborou os protocolos de segurança e iniciará a retomada de forma gradativa. Os serviços voltarão aos poucos e com capacidade reduzida, e todos os atendimentos só serão feitos mediante agendamento prévio.

No Vapt Vupt, serão ofertados serviços de emissão de primeira via de CPF, primeira e segunda vias de RG, Certidão de Antecedentes Criminais e os oferecidos pela Cagece, bem como atualização Cadastral na Receita Federal.

Nas unidades da Casa do Cidadão e Balcão da Cidadania serão realizados cadastros da CTPS digital, seguro-desemprego e intermediação de mão de obra, pelo Sine-IDT; emissão da primeira via de CPF e atualização cadastral na Receita Federal, e emissão de primeira e segunda vias do RG e certidão de antecedentes criminais, pela Pefoce.

A titular da SPS, Socorro França, destaca que o atendimento será retomado aos poucos, de forma gradual e responsável.

“Fizemos um grande ajuste dos serviços ofertados e de como seria ofertados nesse momento. Nosso objetivo é retomar um atendimento necessário, mas seguindo as orientações do governador Camilo Santana de que a prioridade é cuidar da vida dos cearenses”, observa.

A reabertura acontece com 50% da capacidade de atendimento diário, no horário das 8 às 14 horas. A segunda fase será com 75%, e finalmente 100%, no período das 8 às 16 horas, na Casa do Cidadão, e de 8 às 17 horas, nos Vapt Vupt. A unidade Vapt Vupt de Juazeiro do Norte não retornará os atendimentos, tendo em vista a necessidade de manutenção de medidas de isolamento social mais restritivas nos municípios da Região do Cariri.

Como medidas de enfrentamento ao coronavírus, todos os usuários e prestadores de serviços devem adotar os procedimentos de contenção e controle previstos pelo Governo do Estado. Dessa forma, será obrigatório o uso de máscara de proteção; a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e a manutenção do distanciamento social de dois metros.

“Todas as nossas unidades passaram por diversas medidas para se adaptar a esse momento que estamos vivendo. Agora, nosso esforço é no sentido de sensibilizar a população para respeitar as medidas e contribuir para que a gente continue vencendo a batalha contra essa doença”, destaca a secretária-executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Lia Gomes.

Os agendamentos devem ser realizados por meio dos seguintes endereços eletrônicos: Nas Unidades Vapt Vupt: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/; e na Casa do Cidadão: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/. Aqui, o usuário deve clicar em Agendamento Serviços Casa do Cidadão. Como forma de evitar aglomerações nas Unidades, não haverá atendimento a quem comparecer presencialmente, sem agendamento prévio.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará