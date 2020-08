Vapt Vupt e Casa do Cidadão retomam atendimentos nesta segunda-feira

Os atendimentos presenciais na Casa do Cidadão de Fortaleza e nos Vapt Vupt de Fortaleza e Sobral serão retomados a partir desta segunda-feira de forma gradativa. A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos elaborou os protocolos de segurança os serviços voltarão aos poucos e com capacidade reduzida, e todos os atendimentos só serão feitos mediante agendamento prévio.

No Vapt Vupt, os cearenses encontrarão os seviços de emissão de primeira via do CPF, primeira e segunda vias de RG, Certidão de Antecedentes Criminais, bem como atualização Cadastral na Receita Federal. Nas unidades da Casa do Cidadão e Balcão da Cidadania serão realizados cadastros da CTPS digital, seguro-desemprego e intermediação de mão de obra pelo Sine-IDT; emissão da primeira via de CPF e atualização cadastral na Receita Federal, e emissão de primeira e segunda vias do RG e certidão de antecedentes criminais, pela Pefoce.

A reabertura acontece com 50% da capacidade de atendimento diário, no horário das 8 às 14 horas. A segunda fase será com 75%, e finalmente 100%, no período das 8 às 16 horas, na Casa do Cidadão, e de 8 às 17 horas, nos Vapt Vupt. Os agendamentos devem ser realizados por meio dos seguintes endereços eletrônicos: para os Vapt Vupt deve-se acessar o site: https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/; e para a Casa do Cidadão o endereço é https://www.sps.ce.gov.br/sistemas/.