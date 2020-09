Vapt Vupt e Casas do Cidadão ampliarão atendimentos a partir da próxima terça

As unidades Vapt Vupt e Casas do Cidadão iniciam, na próxima terça (08), a segunda fase da retomada responsável dos atendimentos presenciais. Os equipamentos do Governo do Ceará, gerenciados pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, aumentarão a capacidade de atendimento e, consequentemente, a oferta de senhas para a população. Os atendimentos seguem, exclusivamente, com agendamento prévio.

No Vapt Vupt, estão sendo ofertados os serviços da Pefoce (primeira e segunda vias de RG), Cagece, Sesa, Sine, Etufor e SDSDH, além do cadastramento de visitantes de internos das unidades prisionais da Região Metropolitana. Também já retomaram a emissão de antecedentes criminais e do CPF.

Nessa segunda fase, as Casas do Cidadão atende das 8h às 15h30, e os Vapt vupt, das 8h às 17h. Nas Casa do Cidadão serão realizados cadastros da CTPS digital, seguro- desemprego e intermediação de mão de obra, pelo Sine-IDT; emissão da primeira via de CPF e atualização cadastral na Receita Federal, e emissão de primeira e segunda vias do RG e certidão de antecedentes criminais, pela Pefoce.

A unidade Vapt Vupt de Juazeiro do Norte não retornará os atendimentos, tendo em vista a necessidade de manutenção de medidas de isolamento social mais restritivas nos municípios da Região do Cariri.