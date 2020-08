Os ônibus e veículos de fretamento e turismo poderão funcionar com capacidade total em Fortaleza a partir desta segunda-feira. A decisão foi publicada no novo decreto de isolamento social do Governo do Estado neste sábado.

Segundo o documento, as atividades deste segmento poderão ser retomadas de forma completa na Capital contanto que os protocolos sanitários de segurança sejam cumpridos.

Consumidores e funcionários dos serviços deverão usar máscaras obrigatoriamente, segundo decisão do Estado.