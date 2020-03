Veículos que operam serviço de transporte devem agendar vistoria na Etufor em março

Os motoristas cadastrados nas plataformas digitais de transporte no município de Fortaleza com veículo de placa 1 devem agendar as vistorias a partir de março. A informação foi divulgada pela prefeitura do município e pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Em 2020, foram realizadas 7.912 vistorias em veículos que operam por aplicativos e foram apreendidos 383 veículos nas blitze da cidade entre janeiro e março. O procedimento é obrigatório e os motoristas que não realizarem a vistoria estão passíveis de multa e apreensão do veículo.

Todos aqueles que fizerem a primeira vistoria em 2020 só precisarão realizar novamente em 2021. Já que o procedimento é realizado uma vez por ano. Em Fortaleza, 12 aplicativos estão cadastrados junto à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e autorizados a operar no município.

Documentação

Os motoristas devem comparecer a Etufor com a Carteira Nacional de Habilitação e a documentação do veículo. Em seguida, é emitido o Documento de Arrecadação Municipal no valor de R$ 101,78.

Na vistoria, serão observados os itens básicos de conforto e segurança do veículo, como estado de conservação dos pneus, sistema elétrico e carroceria.

Locais de agendamento de vistoria:

– Sede da Etufor: Av. dos Expedicionários, 5677 – Vila União (Segunda a sexta, de 8h às 16h30)

– Central de Atendimento da Etufor no Shopping Riomar Kennedy: Av Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Piso L2 – Presidente Kennedy (Segunda a Sexta, de 8h às 18h)

– Central de Atendimento da Etufor no Shopping Aldeota: Av Dom Luís, 500 – Piso L0 – Aldeota (Segunda a Sexta, de 8h às 18h)

– Central de Serviços da Etufor no Vapt-Vupt Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Messejana (Segunda a Sexta, de 8h às 17h)

– Central de Serviços da Etufor Vapt-Vupt Antônio Bezerra: Rua Demétrio Menezes, 3750 – Antônio Bezerra; (Segunda a Sexta, de 8h às 17h)

Calendário de vistorias