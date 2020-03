Veja o que funciona em Fortaleza no feriado de 25 de março durante quarentena

Diante da situação de pandemia pelo novo coronavírus, estabelecimentos e serviços de Fortaleza, exceto os essenciais, foram paralisados, conforme decreto do governador Camilo Santana. Com a chegada do feriado do dia 25 de março, Data Magna do Ceará, surge a dúvida de quais serviços funcionam ou não neste dia. A data celebra abolição de escravizados no Ceará, primeira província a libertá-los.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que o atendimento nos postos de saúde no no feriado segue em regime especial funcionando as salas de imunização das unidades Irmã Hercília e Messejana, no horário de 8 às 17 horas. Segundo o órgão, haverá atendimento normal nas Unidades de Pronto Atendimento e nos hospitais que atendem casos de urgência e emergência

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema de atendimento para o feriado da Data Magna, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriado.De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente. Como parte das medidas preventivas ao novo Coronavírus, até o próximo dia 29 de março, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará vai atender exclusivamente pelos canais virtuais e pela Central de Atendimento Telefônica.