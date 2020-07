Venda de armas de fogo chega a quase 74 mil unidades no 1º semestre

A venda de armas de fogo controladas pela Polícia Federal subiu de 24.663 unidades, no primeiro semestre do ano passado, para quase 74 mil, em igual período de 2020, um aumento de quase 200%.

Os dados do Sistema Nacional de Armas não incluem nem os armamentos adquiridos por órgãos militares estaduais de segurança pública (polícias militares e corpos de bombeiros), nem pelas Forças Armadas e pelos chamados CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), cujo controle é da responsabilidade do Exército.

Entram na conta da Polícia Federal as armas compradas por cidadãos em geral, empresas de segurança privada, além das categorias profissionais previstas no Decreto nº 9.847, como servidores da área da segurança pública, magistrados e membros do Ministério Público.