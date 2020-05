Vendas do varejo no Ceará tem queda de 11,8% no mês de março

As vendas do varejo no Ceará apresentaram queda de 11,8%, em março. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No comparativo com mesmo período do ano passado, o recuo foi de 11,4%. Com isso, ficou registrada a maior queda da série desde março de 2003, quando o declínio foi de 13,6%.

O varejo ampliado, que inclui vendas das atividades de veículos, motos, partes e peças de construção, registrou recuo de 15,7%. O que representou o recuo mais intenso desde o início da série, em fevereiro de 2004.

Vale destacar que o declínio dos números são explicados pelo início do isolamento social em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), que começou na segunda quinzena de março.