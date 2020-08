Vereador Benigno Júnior alerta sobre construção de obra particular onde antes era um espaço público da Cidade de Fortaleza

O vereador Benigno Júnior alertou na última quarta-feira (26), durante pronunciamento na Câmara de Vereadores, sobre uma obra privada que está em andamento em um terreno onde funcionou um equipamento público localizado na avenida Eduardo Girão, entre a avenida Luciano Carneiro e a rua General Silva Júnior, no bairro de Fátima. Segundo o parlamentar, as imagens da obra foram encaminhadas por moradores do Bairro que o questionaram.

Antigamente, no local onde está em processo de construção a obra privada, funcionava uma agência de pequenos negócios da Prefeitura de Fortaleza, equipamento construído pelo ex-prefeito Juraci Magalhães. “Essa agência funcionava no formato de um mercado , um espaço aberto e aconchegante. Esse local servia para pequenos negócios, com uma grande estrutura metálica, banheiros, estacionamento e vários boxes, que abrigavam floriculturas, lanchonetes, banca de revistas e lojas de artesanato, etc”, explica o vereador .

Conforme Benigno Júnior, a área foi murada e agora a obra privada está em avançado processo de construção numa área que era pública e que pertence à cidade de Fortaleza. “Nesse plenário aqui, nós estamos representando a cidade, os cidadãos. Quando tem uma lei para desafetar um terreno público para construir uma creche ou fazer uma permuta tem que passar pelo legislativo, porque esta casa representa os moradores, e esses espaços são dos moradores da cidade, os munícipes “ ressalta.

Benigno solicita que a Agência de Fiscalização do Município (Agefis) se manifeste sobre a obra, ou seja, se a mesma possui alvará de construção e se está sendo permitida e também quer a manifestação da Procuradoria Geral do Município (PGM) para que explique à população o porquê dessa área pública está hoje, teoricamente, sendo usada por um particular. “Agradeço aos moradores da região que nos trouxeram essas imagens, resgatando a memória desse espaço público construído na época da gestão do saudoso prefeito Juraci Magalhães. Aguardamos a resposta do município e do particular sobre esta obra “ conclui.

Abaixo a antiga agência de pequenos negócios da Prefeitura de Fortaleza e a imagem da obra privada que está atualmente em processo de construção no espaço público: