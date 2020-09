Vereador Benigno Júnior defende retorno das atividades dos músicos de Fortaleza

O vereador Benigno Júnior defendeu o retorno das atividades dos músicos da capital durante pronunciamento na última quarta-feira (02), na sessão na Câmara de Vereadores de Fortaleza.

“Hoje, restaurantes abertos, as barracas de praia funcionando e os estabelecimentos comerciais já sendo frequentados pela população, enquanto os músicos estão sem poder trabalhar”, comenta. De acordo com o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil- Secção Ceará, José Ferreira Filho (Ferreirinha), existem atualmente cerca de 12 mil músicos no Estado, dos quais aproximadamente seis mil estão em Fortaleza.