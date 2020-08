Vidas em Teia: campanha de doação de alimentos expande atuação

A campanha Vidas em Teia, que visa a doação de alimentos para a instituição Casa de Caridade, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, expande sua atuação para os restaurantes Típico e Delivery Menu, além da pizzaria Amici’s.

Depois de estrear sua 2ª fase com a reabertura do stand da Soodeli, do shopping RioMar Fortaleza, agora a campanha vai doar um quilo de alimento para cada combo vendido nos estabelecimentos citados anteriormente, que podem ser adquiridos via iFood.

Com cerca de um mês de seu lançamento, cerca de 200 kg de alimentos já estão garantidos para a instituição beneficente, segundo o gerente do grupo Menu Brands, Paulo Vasconcelos. No primeiro semestre, com a chegada do novo coronavírus no Ceará, cerca de 3 toneladas de donativos foram arrecadados na 1º fase da Vidas em Teia.

Como funciona

Na compra de um dos combos da ação, o estabelecimento vai doar um quilo de alimento não perecível à Casa da Caridade, grupo espírita que conta com atividades religiosas e diversos projetos sociais. Além disso, o cliente que participar, ainda vai ganhar uma máscara personalizada de tecido.

A doação do alimento também vale para quem quiser comprar a máscara individual, no valor de R$ 5. A campanha ficará ativa até o fim do mês de agosto ou enquanto durarem os estoques. A entrega no local beneficiado deve acontecer até 15 dias após o encerramento da campanha.