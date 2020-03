Vila das Artes abre novas vagas para ouvintes no Curso de Realização em Audiovisual

A Vila das Artes abre vagas para ouvintes no Curso de Realização da Escola Pública de Audiovisual. As 10 vagas disponibilizadas referem-se ao módulo “Cinema Latino Americano”, que terá a condução de Janaína Marques. As aulas ocorrem de 10 a 13 de março, das 14h às 19h. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada a partir de uma hora antes da primeira aula.

O módulo, o terceiro do 2º ciclo de atividades do curso, tem como proposta a análise histórico-crítica do Cinema Latino-Americano, além da compreensão da evolução desta cinematografia, suas estéticas e ideologias, e as transformações de suas representações, temas e estilos ao longo de décadas. “Vamos expor os momentos marcantes da história do Cinema Latino-Americano, vistos desde uma perspectiva estética, industrial, comparativa e teórica, através de seus principais cineastas e filmes. Investigaremos também os códigos narrativos, fotográficos e sonoros que caracterizam os principais gêneros utilizados, assim como a relação do cinema comercial, cinema de autor e de compromisso social, além da predominância do Realismo Mágico”, explica Janaína.

A Vila das Artes é um complexo cultural da Prefeitura de Fortaleza coordenado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema.

Sobre a ministrante



Janaína Marques é diretora e roteirista, formada em Direção Cinematográfica pela Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV-Cuba) e pós-graduada em Gestão da Indústria Cinematográfica pela Universidade Carlos III, em Madrid, Espanha. Seus curtas-metragens já receberam prêmios em festivais como o de Cannes e San Sebastian. Janaína irá dirigir, em 2020, as séries de ficção “Fortaleza Paraíso” e a de animação “Na cozinha do sítio”. É professora de Cinema e ministrou diversos cursos e seminários sobre linguagem, concepção estética, roteiro e direção. Em paralelo, participa de comissões seletivas de projetos audiovisuais e presta consultoria de Direção de Cinema em escolas de arte no Brasil, Cuba e República Dominicana.

Curso de Realização em Audiovisual



Gratuito e com duração de dois anos, o Curso de Realização em Audiovisual é uma das principais formações da Vila das Artes. Por meio da Escola Pública de Audiovisual do equipamento, são ofertadas 1.700 h/a de carga horária, com a chancela de extensão certificada pelo curso de Cinema e Audiovisual do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (ICA/UFC).

Serviço:

Curso de Realização em Audiovisual – Módulo “Cinema Latino Americano” inscrições para ouvintes

Data: 10 a 13 de março

Hora: das 14h às 19h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 – Centro)

Inscrições: por ordem de chegada, a partir das 13h de 10/03 (1 hora antes do início da primeira aula)

Vagas: 10

Gratuito