Vila das Artes disponibiliza em plataforma digital filmes produzidos por alunos da Escola Pública de Audiovisual

A Vila das Artes disponibiliza, a partir desta quinta-feira (09), filmes realizados por alunos da Escola Pública de Audiovisual. Ao todo, 11 curtas-metragens poderão ser acessados livremente no canal de vídeos do equipamento cultural.

Os filmes juntam-se aos nove espetáculos de dança já disponibilizados na plataforma e incrementam a iniciativa “Vila na Rede”, que visa a manutenção das atividades da Vila das Artes e oferece alternativas culturais que podem ser apreciadas no conforto de casa durante o período de distanciamento social recomendado devido à pandemia da Covid-19.

Segundo Mileide Flores, diretora do Complexo Cultural Vila das Artes, as publicações são apenas uma amostra da produção Audiovisual desenvolvida nos últimos anos. “Esses 11 primeiros filmes servem apenas para uma breve maratona durante o feriado. Já fica o aviso de que a 2ª temporada vem em breve”, anuncia.

Os filmes disponibilizados são: “Anagrama” (2010), “Corporeidades” (2010), “Elefante Invisível” (2012), “Ficar me trouxe até aqui” (2016), “Mutação” (2016), “O Começo” (2010), “O dia em que levei Eisenstein pra passear na praia” (2012), “Palavras Mortas?” (2008), “Princesa” (2010), “Proibido Pular” (2012) e “Sensvs” (2010).

A Vila das Artes é um complexo cultural da Prefeitura de Fortaleza, coordenado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema.

Curso de Realização em Audiovisual

Gratuito e com duração de dois anos, o Curso de Realização em Audiovisual é uma das principais formações da Vila das Artes. Por meio da Escola Pública de Audiovisual do equipamento, são ofertadas 1.700 h/a de carga horária, com a chancela de extensão certificada pelo curso de Cinema e Audiovisual do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (ICA/UFC). O curso é constituído por ciclos e cada um dele é composto por módulos, divididos nos seguintes eixos: histórico, teórico, linguagem, técnico, aproximativo e ateliê

