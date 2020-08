Visitas a detentos voltam a acontecer a partir do próximo sábado

Suspensas há cinco meses por conta da pandemia de Covid-19, as visitas a detentos em penitenciárias do Estado devem ser retomadas a partir do próximo sábado. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, a retomada seguirá o Plano de Contingência para o enfrentamento do novo coronavírus. Entre as medidas, será autorizada a entrada de apenas um parente por detento. Além disso, o tempo de visita será limitado a 20 minutos. Todos deverão usar máscaras e ficar a 1,5 metro de distância dos internos.

Para estarem aptos a receber visitas, os presídios deverão estar situados em municípios englobados na fase 4 da retomada do Governo do Estado, e estar há pelo menos 30 dias sem registro de Covid-19 entre internos e servidores. Neste primeiro fim de semana, apenas dez unidades prisionais estão autorizadas a receber visitantes. Esta lista será atualizada semanalmente através do site da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará.