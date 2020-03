Você sabe qual o significado do dia de São José? Confira as curiosidades do feriado religioso

O Dia de São José, comemorado no dia 19 de março, este ano é marcado pela pandemia do coronavírus que mudou a rotina de milhares de cearenses. A data é uma homenagem ao padroeiro conhecido por interceder pelas chuvas do Ceará. Em diversos municípios do Estado, o dia é considerado feriado religioso.

Geralmente, a data é marcada por missas e procissões dos devotos de São José. Esse ano, no entanto, por conta do novo vírus, os eventos foram desmarcados. A recomendação é do Ministério da Saúde, que pede que a população evite aglomerações.

Conheça mais sobre São José

José é retratado pela Bíblia como um homem justo e obediente. Para os fiéis, São José é um exemplo a ser seguido para que a palavra de Deus seja ouvida. Não discutir, não pedir provas, somente obedecer, São José é um dos santos mais queridos no Ceará.

É padroeiro de vários grupos, como dos trabalhadores, das famílias e dos operários. No estado, a história de São José ganhou força com trabalhadores da agricultura, que esperam pela chuva abençoada do santo no dia 19.