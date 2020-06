Voltando a rotina: veja as regras para funcionamento de restaurantes em Fortaleza a partir desta segunda

Os restaurantes de Fortaleza poderão abrir para serviços internos e atendimento presencial no almoço a partir desta segunda-feira (22), de acordo com o decreto do governo do Ceará, que prevê o início da segunda fase do plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais na capital. Com o avanço, o segmento retoma funcionamento em horários específicos, com limite de pessoas por mesa, sem música ao vivo e espaço kids.



Entre as medidas de segurança exigidas para reabrir as portas, os restaurantes deverão funcionar a partir das 9h para trabalhos internos e das 11h às 16h para clientes. As empresas deverão aferir a temperatura dos clientes e barrar a entrada daqueles que estiverem com quadro febril, superior a 37,5º.



Os estabelecimentos só podem funcionar com até 50% da capacidade e utilizar o limite de duas pessoas por mesa, até quatro, se forem da mesma família. As mesas, inclusive, devem ter um distanciamento de dois metros entre si. Além das máscaras, que todos devem utilizar, os garçons devem ser equipados com viseiras de proteção.



Também na nova etapa, os clientes em atendimento, quando sentados à mesa, poderão retirar as máscaras exclusivamente para a alimentação.